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Як уряд планує повертати
українців з-за кордону — план...

Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:45

Re: Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план..

Фраза о том, что будут стимулировать беженцев возвращаться, чтобы вложить заработанные за рубежом средства в украинскую экономику откровенно повеселила.
С какого такого бодуна народ повезет заработанные за рубежом средства в Неньку, если наши собственные элиты стараются свои прочно запарковать за рубежом?
Нет, ну можно конечно сделать расчет на лоха, но вот ведь в чем беда - большинство наших за рубежом весьма скоро перестают смотреть "Телемарафон" и выпадают из сферы влияния "перемог и покращення во всех областях".
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:05

Re: Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план..

Не можна обійняти неосяжне. Спочатку потрібно мати бажання щось міняти для людей, перш ніж їх повертати, а на даний момент в одній із західних областей вже 2 раз на місяць відключають світло на 3 години.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:07

ну налоги , пошлины, отмена пдв упразднение ведомств - освобожденные ресурсы (незабранные ) будут служить заманухой. остальное не сработает.
golllmax
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:41

Re: Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план..

Попитав кілька знайомих - сказали, що найпростіше буде їх заманити назад безкоштовним житлом: будують новий будинок, дають змогу безкоштовно жити 5 років, потім - безкоштовна приватизація.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:21

  Дюрі-бачі написав:Попитав кілька знайомих - сказали, що найпростіше буде їх заманити назад безкоштовним житлом: будують новий будинок, дають змогу безкоштовно жити 5 років, потім - безкоштовна приватизація.

Я, конечно же, верил в сказки, но это уже перебор :mrgreen:
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:23

Re: Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план..

всё упирается в источники финансирования, вернее в их отсутствие. Были бы "деньги" можно было бы много чего придумать, например, сходу, за каждого ребенка, который проживает в Украине, мама получает по 1000$ в месяц.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:25

  Дюрі-бачі написав:BIGor Тут не плани потрібні, а джерела фінансування на сотні мільярдів $

Лишні гроші в світі (та і в Україні) - не проблема. Гляньте на відсотки по депозитам. Навіть в Україні - долари/Євро нікому не потрібні.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:53

  Примат написав:всё упирается в источники финансирования, вернее в их отсутствие. Были бы "деньги" можно было бы много чего придумать, например, сходу, за каждого ребенка, который проживает в Украине, мама получает по 1000$ в месяц.


тільки не готівкою. Інакше циган скоро буде більше як словян
Потрібен механізм цільового використання, типу ковідної тисячі, щоб цими грошима можна оплатити тільки певні статті витрат : кредит на житло, капремонт будинку (теплоізоляція чи заміна даху), оплата освіти мами чи дитини, оплата СЕС чи вітрогенераторів і т.д.
тобто на такі речі які не будуть цікаві різним асоціальним елементам
Letusrock
 
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