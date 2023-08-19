Триває бюджетний процес та формування пропозицій до проєкту Державного бюджету України на 2024 рік.
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Якою буде мінімалка у 2024 році: пропозиції від органів влади
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 17:40
Якою буде мінімалка у 2024 році: пропозиції від органів...
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Дивися повний текст
Якою буде мінімалка у 2024 році: пропозиції від органів влади
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