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Угорське вето: в ЄС не дійшли
згоди щодо 500 млн євро з...

Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:24

Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з...

Пропонуємо до обговорення:
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на неформальній зустрічі в Толедо знову не змогли дійти згоди щодо виділення восьмого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для фінансування військових потреб України.

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Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:24

Якого біса на це ведуться? Як отп у списку «спонсорів війни» пов'язано з виділенням коштів з Європейського фонду миру? Завтра орбанці попросять Мукачево за надання траншу?
linkov_panels
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Модератори: Ірина_, Модератор

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