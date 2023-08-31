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Курс долара у вересні: банкір назвав нові рамки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:33
Пропонуємо до обговорення:
В останній місяць літа курс долара помітно зріс, перевищивши 38 гривень, тоді як експерти прогнозують йому ще більші зміни восени. І важливим місяцем у світлі майбутніх змін може стати саме вересень, який стане знаковим місяцем для майбутнього курсу.
Дивися повний текст Курс долара у вересні: банкір назвав нові рамки валютного коридору
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:33
смелый прогноз
а ну как превысит 40 - засмеют
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cohan
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