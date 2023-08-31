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Входимо в осінь. Гетманцев
пояснив, що буде далі з...

Входимо в осінь. Гетманцев пояснив, що буде далі з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:08

Входимо в осінь. Гетманцев пояснив, що буде далі з...

Пропонуємо до обговорення:
З початку року готівковий курс гривні зміцнився, а коливання, які зараз є, — сезонні.

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Входимо в осінь. Гетманцев пояснив, що буде далі з курсом гривні
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:08

А Гетьманцев каруселить?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:51

  Investor_K написав:А Гетьманцев каруселить?

не, он в депозиты вложился
maniachello
 
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