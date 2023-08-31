З початку року готівковий курс гривні зміцнився, а коливання, які зараз є, — сезонні.
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Входимо в осінь. Гетманцев пояснив, що буде далі з курсом гривні
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Додано: Нед 03 вер, 2023 19:08
Входимо в осінь. Гетманцев пояснив, що буде далі з...
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Дивися повний текст
Входимо в осінь. Гетманцев пояснив, що буде далі з курсом гривні
Додано: Нед 03 вер, 2023 19:51
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