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Volkswagen офіційно представив нове покоління Passat
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Додано: Пон 04 вер, 2023 07:38
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volkswagen офіційно представила дев’яте покоління моделі Passat. Вперше за 50-річну історію моделі автомобіль буде доступний лише у кузові «універсал». Про це прес-служба Volkswagen.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 07:38
ВАГ як завжди - навіть сконцентрувавши всю увагу на універсалі не змогли зробити, щоби сидіння складалися в рівний пол. Напевно, і ціна будеза 50К
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