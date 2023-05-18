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Volkswagen офіційно представив
нове покоління Passat

Volkswagen офіційно представив нове покоління Passat
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 07:38

Volkswagen офіційно представив нове покоління Passat

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volkswagen офіційно представила дев’яте покоління моделі Passat. Вперше за 50-річну історію моделі автомобіль буде доступний лише у кузові «універсал». Про це прес-служба Volkswagen.

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Volkswagen офіційно представив нове покоління Passat
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ВАГ як завжди - навіть сконцентрувавши всю увагу на універсалі не змогли зробити, щоби сидіння складалися в рівний пол. Напевно, і ціна будеза 50К
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