ДП «Гарантований покупець» заборгував виробникам енергії з відновлюваних джерел понад 32,2 млрд грн за 2021−2023 роки.
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«Гарантований покупець» заборгував «зеленій» генерації понад ₴32 мільярди
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Додано: Вів 05 вер, 2023 08:29
«Гарантований покупець» заборгував «зеленій» генерації...
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«Гарантований покупець» заборгував «зеленій» генерації понад ₴32 мільярди
Додано: Вів 05 вер, 2023 08:46
Re: «Гарантований покупець» заборгував «зеленій» генерації..
Додано: Вів 05 вер, 2023 08:51
с одной стороны я с вами согласен, так как "солнце" создает массу технических проблем для операторов систем распределения, про финансовые вообще молчу, НО я против того, чтобы меняли правила игры во время игры. Были приняты законы, кто-то сделал расчеты, вложился в проекты, набрал кредитов, прошел весь путь от проектирования, то установки и ввода в эксплуатацию (включая иностранных инвесторов), а тут ему говорят, ну всё, построил, спасибо, теперь "давай до свидания", мы тебя обманули, платить за генерацию по обещанным законами тарифах мы не будем.
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