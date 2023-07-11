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У ВР пояснили рішення
щодо е-декларування

У ВР пояснили рішення щодо е-декларування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:21

У ВР пояснили рішення щодо е-декларування

Пропонуємо до обговорення:
Парламент підтримав відновлення електронного декларування в Україні. Однак є низка причин, чому воно не є доступним для перегляду будь-ким.

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У ВР пояснили рішення щодо е-декларування
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:22

норма закритості реєстру виникла на прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях, родичі яких можуть бути в небезпеці, тому і виник такий гібридний формат декларування. геніально...
ruslan42212
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