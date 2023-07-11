Парламент підтримав відновлення електронного декларування в Україні. Однак є низка причин, чому воно не є доступним для перегляду будь-ким.
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У ВР пояснили рішення щодо е-декларування
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:21
У ВР пояснили рішення щодо е-декларування
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У ВР пояснили рішення щодо е-декларування
Додано: Сер 06 вер, 2023 12:22
норма закритості реєстру виникла на прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях, родичі яких можуть бути в небезпеці, тому і виник такий гібридний формат декларування. геніально...
Додано: Чет 07 вер, 2023 00:24
Арахамія Д.Г. - Відсутній
Бужанський М.А. - Відсутній
Гетманцев Д.О. - Утримався
Куницький О.О. - Не голосував
Южаніна Н.П. - Відсутня
Тимошенко Ю.В. - Відсутня
Разумков Д.О. - Не голосував
Дубінський О.А. - Не голосував
Льовочкін С.В. - Не голосував
Фельдман О.Б. - Відсутній
Герега О.В. - Утримався
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