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Блокування росією українського
зерна загрожує голодом...

Блокування росією українського зерна загрожує голодом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:05

Блокування росією українського зерна загрожує голодом...

Пропонуємо до обговорення:
росія має припинити блокаду та обстріли українських портів, оскільки російська блокада українського зернового експорту на світовий ринок ставить під загрозу голоду життя принаймні 250 мільйонів людей у країнах, що розвиваються.

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Блокування росією українського зерна загрожує голодом для 250 мільйонів людей — Мішель
R2
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А что, эти 250 миллионов человек только одним зерном могут питаться что ли ?
75stasstas75
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75stasstas75 Ні. але ринок не так працює: нема пшениці - купують більше рису і ціни ростуть на цей рис, нема рису - купують просо... А кількість грошей не росте.
От наш пенсіонер сьогодні за свою мінімальну пенсію може купити 70 буханок хліба, а раніше міг 100. Коли ціни піднімуться так, що зможе купити 10 буханок - почнеться голод і в нас. Та і вже про повноцінне харчування з фруктами і мясом багато пенсіонерів може тільки міряти...
Дюрі-бачі
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