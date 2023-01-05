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Укрзалізниця запустила другий етап бонусної програми: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 вер, 2023 14:57
Пропонуємо до обговорення:
З 14 серпня в Укрзалізниці стартував другий етап програми лояльності «Залізні друзі». Відтепер кожен кілометр подорожі перетворюється на бонуси, які можна накопичувати у своєму профілі у застосунку «УЗ».
Дивися повний текст Укрзалізниця запустила другий етап бонусної програми: як отримати знижки
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Додано: Нед 10 вер, 2023 14:57
Морочать голову і відволікають думки і увагу людей, так званими, бонусами... від яких вигода як з вівці шмат шерсті. :))
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