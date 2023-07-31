Правила в‘їзду в Україну на авто з іноземними номерами

В Україні передбачені штрафи для водіїв, що не дотримуються правил експлуатації автівок на іноземних номерах.
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Правила в‘їзду в Україну на авто з іноземними номерами
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:08
Правила в‘їзду в Україну на авто з іноземними номерами
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Правила в‘їзду в Україну на авто з іноземними номерами
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