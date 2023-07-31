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Правила в‘їзду в Україну
на авто з іноземними номерами

Правила в‘їзду в Україну на авто з іноземними номерами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:08

Правила в‘їзду в Україну на авто з іноземними номерами

Пропонуємо до обговорення:
В Україні передбачені штрафи для водіїв, що не дотримуються правил експлуатації автівок на іноземних номерах.

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Правила в‘їзду в Україну на авто з іноземними номерами
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:08

Ну благодоря южаниной, я не смогу попасть в Украину на своем авто купленым заграницей. Так держать!!!.
narus_shop
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Модератори: Ірина_, Модератор

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