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Які браузери найпопулярніші у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 вер, 2023 22:18
Пропонуємо до обговорення:
Браузери стали невід'ємною частиною нашого онлайн-життя. Вони допомагають нам отримувати доступ до величезної кількості інформації, перевіряти електронну пошту, спілкуватися у соцмережах і багато іншого. Без браузерів неможливо уявити сам інтернет.
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R2
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:18
Постер Я бы сделал браузеры по кругу, а то думал не переходить на новость виды такой постер
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masterz1zzz
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