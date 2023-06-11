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Які браузери
найпопулярніші у світі

Які браузери найпопулярніші у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 22:18

Які браузери найпопулярніші у світі

Пропонуємо до обговорення:
Браузери стали невід'ємною частиною нашого онлайн-життя. Вони допомагають нам отримувати доступ до величезної кількості інформації, перевіряти електронну пошту, спілкуватися у соцмережах і багато іншого. Без браузерів неможливо уявити сам інтернет.

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Які браузери найпопулярніші у світі
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 22:18

Постер Я бы сделал браузеры по кругу, а то думал не переходить на новость виды такой постер
masterz1zzz
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Модератори: Ірина_, Модератор

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