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Один із держбанків необхідно
перетворити на Банк...

Один із держбанків необхідно перетворити на Банк...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:09

Один із держбанків необхідно перетворити на Банк...

Пропонуємо до обговорення:
Перетворення одного з наявних державних банків на Банк розвитку за прикладом KfW у Німеччині дасть змогу підвищити ефективність процесу відновлення України та залучити більше фінансування, зокрема й приватного, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податків і митної політики Данило Гетманцев.

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Один із держбанків необхідно перетворити на Банк розвитку — Гетманцев
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:09

Не потрібно. Це маячня і знову буде чорною дірою для бюджету, і кормушкою для "своїх".
В Україні вже був Український банк реконструкції та розвитку. Його продали китайцям за копійки, бо довели до неліквіду
bodia1406
 
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