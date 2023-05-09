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Розвиток ІТ під час війни:
як змінились доходи...

Розвиток ІТ під час війни: як змінились доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:54

Розвиток ІТ під час війни: як змінились доходи...

Пропонуємо до обговорення:
Агресивне повномасштабне вторгнення рф зупинило стрімкий ріст експорту IT-послуг.

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Розвиток ІТ під час війни: як змінились доходи ІТ-компаній та де найбільше ІТ-ФОПів в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:54

Майже перемога за перемогою. Як на лайномарафоні. Нічого що офіційна інфляція 26,6% по грн, а ще девальвація у порівнянні з 2021р. Якщо це порахувати то оці "перемоги" у грн насправді будуть насправді і нажаль від'ємними.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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