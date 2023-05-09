Агресивне повномасштабне вторгнення рф зупинило стрімкий ріст експорту IT-послуг.
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Розвиток ІТ під час війни: як змінились доходи ІТ-компаній та де найбільше ІТ-ФОПів в Україні
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Додано: Суб 16 вер, 2023 10:54
Розвиток ІТ під час війни: як змінились доходи...
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Дивися повний текст
Розвиток ІТ під час війни: як змінились доходи ІТ-компаній та де найбільше ІТ-ФОПів в Україні
Додано: Суб 16 вер, 2023 10:54
Майже перемога за перемогою. Як на лайномарафоні. Нічого що офіційна інфляція 26,6% по грн, а ще девальвація у порівнянні з 2021р. Якщо це порахувати то оці "перемоги" у грн насправді будуть насправді і нажаль від'ємними.
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