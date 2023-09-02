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Що таке карта резидента ЄС у
Польщі та як її отримати:...

Що таке карта резидента ЄС у Польщі та як її отримати:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:48

Що таке карта резидента ЄС у Польщі та як її отримати:...

Пропонуємо до обговорення:
Деякі українці, які вимушено опинилися за кордоном через війну в Україні, цікавляться способами отримати у Європі дозвіл на постійне перебування. Одним із таких є карта резидента ЄС.

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Що таке карта резидента ЄС у Польщі та як її отримати: пояснення юриста
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:48

А чому Ви не пишете що треба прожити 5 років в Польщі,щоб податися на резидента?
tkaceva934
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Модератори: Ірина_, Модератор

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