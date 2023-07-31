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Нардепи готуються відкрити
е-декларації після вето...

Нардепи готуються відкрити е-декларації після вето...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:52

Нардепи готуються відкрити е-декларації після вето...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики одностайно підтримав відкриття декларацій одразу після поновлення е-декларування, а не через рік.

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Нардепи готуються відкрити е-декларації після вето Зеленського: комітет Ради ухвалив рішення
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:52

Американцы таки перемогли? или еще не вечер
cohan
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