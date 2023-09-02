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Литва вимагає збільшити допомогу ЄС Україні до 72 млрд євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 вер, 2023 18:42
Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз має виділити більше коштів на підтримку України у своєму довгостроковому бюджеті та збільшити фінансування на військову логістику ЄС, заявила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 18:42
Зачем требовать, если можно домазать из своих?
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