З моменту запровадження послуги відкриття ФОПу онлайн в автоматичному режимі через державний сервіс «Дія» українці вже відкрили понад 400 тис. ФОПів.
Дивися повний текст
Через «Дію» автоматично відкрили вже понад 400 тис. ФОПів
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 вер, 2023 15:46
Через «Дію» автоматично відкрили вже понад 400 тис. ФОПів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Через «Дію» автоматично відкрили вже понад 400 тис. ФОПів
Додано: Вів 19 вер, 2023 15:46
"сміливі українці які підтримують економіку та створюють нові робочі місця", а його колега агент сивковича гавнянцев хоче їх знищити вводя штрафи нібито війна закінчилася а зараз пропанує обкласти податками 20%, пане Федорів нічого не хоче про це сказати?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|