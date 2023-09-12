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Через «Дію» автоматично відкрили
вже понад 400 тис. ФОПів

Через «Дію» автоматично відкрили вже понад 400 тис. ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2023 15:46

Через «Дію» автоматично відкрили вже понад 400 тис. ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
З моменту запровадження послуги відкриття ФОПу онлайн в автоматичному режимі через державний сервіс «Дія» українці вже відкрили понад 400 тис. ФОПів.

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Через «Дію» автоматично відкрили вже понад 400 тис. ФОПів
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2023 15:46

"сміливі українці які підтримують економіку та створюють нові робочі місця", а його колега агент сивковича гавнянцев хоче їх знищити вводя штрафи нібито війна закінчилася а зараз пропанує обкласти податками 20%, пане Федорів нічого не хоче про це сказати?
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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