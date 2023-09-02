АТ «Укрзалізниця» має намір закупити 144 нових пасажирських вагони, на що планує витратити близько 7 млрд грн.
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Укрзалізниця планує закупити 144 нові пасажирські вагони
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Додано: Чет 21 вер, 2023 08:57
Укрзалізниця планує закупити 144 нові пасажирські вагони
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Дивися повний текст
Укрзалізниця планує закупити 144 нові пасажирські вагони
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