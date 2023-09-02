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Укрзалізниця планує закупити
144 нові пасажирські вагони

Укрзалізниця планує закупити 144 нові пасажирські вагони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2023 08:57

Укрзалізниця планує закупити 144 нові пасажирські вагони

Пропонуємо до обговорення:
АТ «Укрзалізниця» має намір закупити 144 нових пасажирських вагони, на що планує витратити близько 7 млрд грн.

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Укрзалізниця планує закупити 144 нові пасажирські вагони
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