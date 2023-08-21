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Яким буде курс долара у
жовтні: експерт зробив прогноз

Яким буде курс долара у жовтні: експерт зробив прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2023 08:58

Яким буде курс долара у жовтні: експерт зробив прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні не зростатиме доти, доки є підтримка Заходу.

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Яким буде курс долара у жовтні: експерт зробив прогноз
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2023 08:58

наконец-то точные прогнозы!
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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