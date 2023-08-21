Курс долара в Україні не зростатиме доти, доки є підтримка Заходу.
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Яким буде курс долара у жовтні: експерт зробив прогноз
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Додано: Чет 21 вер, 2023 08:58
Яким буде курс долара у жовтні: експерт зробив прогноз
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Дивися повний текст
Яким буде курс долара у жовтні: експерт зробив прогноз
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