Верховна Рада України на засіданні 20 вересня 341 голосом «за» підтримала негайне відкриття декларацій чиновників.
Дивися повний текст
Нардепи відкрили е-декларації після вето Зеленського: рішення ухвалено
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 вер, 2023 09:13
Нардепи відкрили е-декларації після вето Зеленського:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Нардепи відкрили е-декларації після вето Зеленського: рішення ухвалено
Додано: Чет 21 вер, 2023 09:13
Не треба нам тут вирощувати "доброго царя" у нас тут не кацапстан.
"Після великого обурення суспільства та західних партнерів зеленський обісрався та наклав вето, а обісравшиєся депутати проголосовали та як були повинні."
|