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Нардепи відкрили е-декларації
після вето Зеленського:...

Нардепи відкрили е-декларації після вето Зеленського:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2023 09:13

Нардепи відкрили е-декларації після вето Зеленського:...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України на засіданні 20 вересня 341 голосом «за» підтримала негайне відкриття декларацій чиновників.

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Нардепи відкрили е-декларації після вето Зеленського: рішення ухвалено
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2023 09:13

Не треба нам тут вирощувати "доброго царя" у нас тут не кацапстан.
"Після великого обурення суспільства та західних партнерів зеленський обісрався та наклав вето, а обісравшиєся депутати проголосовали та як були повинні."
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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