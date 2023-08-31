RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев розповів про деталі
скасування мораторію на...

Гетманцев розповів про деталі скасування мораторію на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 вер, 2023 13:51

Гетманцев розповів про деталі скасування мораторію на...

Пропонуємо до обговорення:
Вчора Європейська Бізнес Асоціація зустрілася з Данилом Гетманцевим, Головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Дивися повний текст
Гетманцев розповів про деталі скасування мораторію на перевірки ДПС
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99402
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 вер, 2023 13:52

Рашистський агент, поплічник Сівковича і Шуфрича продовжує нищити малий бізнес, щоб зменшити ним підтримку нашої армії
radiancy04
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.09.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Входимо в осінь. Гетманцев пояснив, що буде далі з...
R2 » Нед 03 вер, 2023 19:08
3 439
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 вер, 2023 11:27
testertest1974
10 млрд грн на рік для армії — Гетманцев обґрунтував...
R2 » П'ят 01 вер, 2023 11:08
1 142
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 вер, 2023 11:08
salvydas
Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення...
R2 » Сер 30 сер, 2023 12:50
2 153
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 сер, 2023 19:41
aleksmila125

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (470)
22.09.2023 14:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.