Вчора Європейська Бізнес Асоціація зустрілася з Данилом Гетманцевим, Головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
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Гетманцев розповів про деталі скасування мораторію на перевірки ДПС
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Додано: П'ят 22 вер, 2023 13:51
Гетманцев розповів про деталі скасування мораторію на...
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Дивися повний текст
Гетманцев розповів про деталі скасування мораторію на перевірки ДПС
Додано: П'ят 22 вер, 2023 13:52
Рашистський агент, поплічник Сівковича і Шуфрича продовжує нищити малий бізнес, щоб зменшити ним підтримку нашої армії
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