Попри право на вільне переміщення не всім українцям дозволено виїжджати за межі країни. Окремі заборони існують і під час воєнного стану, який запроваджено в Україні.
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Як перевірити, чи є заборона на виїзд із України
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Додано: Нед 24 вер, 2023 18:55
Як перевірити, чи є заборона на виїзд із України
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Дивися повний текст
Як перевірити, чи є заборона на виїзд із України
Додано: Нед 24 вер, 2023 18:56
наиболее надежный из них — подать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины
ну еще бы, только-только нададили обмен, ждемс!
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