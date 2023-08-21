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Як перевірити, чи є
заборона на виїзд із України

Як перевірити, чи є заборона на виїзд із України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 вер, 2023 18:55

Як перевірити, чи є заборона на виїзд із України

Пропонуємо до обговорення:
Попри право на вільне переміщення не всім українцям дозволено виїжджати за межі країни. Окремі заборони існують і під час воєнного стану, який запроваджено в Україні.

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Як перевірити, чи є заборона на виїзд із України
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 вер, 2023 18:56

наиболее надежный из них — подать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины

ну еще бы, только-только нададили обмен, ждемс!
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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