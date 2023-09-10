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Скільки коштує орендувати
житло в містах Німеччини

Скільки коштує орендувати житло в містах Німеччини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 вер, 2023 05:44

Скільки коштує орендувати житло в містах Німеччини

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині проживає понад мільйон українських біженців. Також значна частина наших громадян переїхала туди перед вторгнення рф. Оренда житла забирає суттєву частину заробітку. Дослідження, проведене кілька років тому, показало, що 36% усіх споживчих витрат мешканців країни йде на оренду і витрати на комунальні послуги.

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Скільки коштує орендувати житло в містах Німеччини
R2
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