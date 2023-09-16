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5 причин, чому не варто
переводити автомобіль на газ

5 причин, чому не варто переводити автомобіль на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 вер, 2023 20:07

5 причин, чому не варто переводити автомобіль на газ

Пропонуємо до обговорення:
Непроста економічна ситуація в Україні, а також високі ціни на бензин і дизпаливо змушують багатьох автомобілістів замислитися над переведенням свого автомобіля на газобалонне обладнання (ГБО). Однак мало хто знає, що є ціла низка негативних наслідків такого рішення.

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5 причин, чому не варто переводити автомобіль на газ
R2
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