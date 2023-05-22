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Ірина Плискань: зміни в
правилах споживчого кредитування

Ірина Плискань: зміни в правилах споживчого кредитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 вер, 2023 16:06

Ірина Плискань: зміни в правилах споживчого кредитування

Пропонуємо до обговорення:
Рада планує встановити максимальний розмір процентної ставки за користування споживчими кредитами на рівні 1%.

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Ірина Плискань: зміни в правилах споживчого кредитування
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 вер, 2023 16:06

Всё правильно НБУ делает.
1% в день это 30-31% в месяц. Взял 1000, отдал 1300. Куда уж больше...
Sanyok77
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Модератори: Ірина_, Модератор

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