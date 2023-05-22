Рада планує встановити максимальний розмір процентної ставки за користування споживчими кредитами на рівні 1%.
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Ірина Плискань: зміни в правилах споживчого кредитування
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Додано: Вів 26 вер, 2023 16:06
Ірина Плискань: зміни в правилах споживчого кредитування
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Ірина Плискань: зміни в правилах споживчого кредитування
Додано: Вів 26 вер, 2023 16:06
Всё правильно НБУ делает.
1% в день это 30-31% в месяц. Взял 1000, отдал 1300. Куда уж больше...
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