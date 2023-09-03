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Контрольована девальвація
гривні буде корисна економіці...

Контрольована девальвація гривні буде корисна економіці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 вер, 2023 01:09

Контрольована девальвація гривні буде корисна економіці...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма вважає корисною для економіки легку контрольовану девальвацію гривні та м’якшу монетарну політику, проте наголошує, що це його особиста точка зору, а не офіційна позиція держави.

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Контрольована девальвація гривні буде корисна економіці — заступник голови ОП Шурма
R2
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