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Топ-5 смартфонів із бездротовою зарядкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 жов, 2023 23:20
Пропонуємо до обговорення:
Бездротова зарядка — це ще одна зручність сучасного гаджета. Ти кладеш його — і він заряджається. Поки що це нововведення, яке притаманне дорогим гаджетам, але вже є з чого вибирати. Зробили вам добірку таких пристроїв з інтернет-магазину МТС.
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Додано: Нед 01 жов, 2023 23:21
Модель OnePlus 10 Pro с 45ватт беспроводной зарядкой, Снапом 8ген - специально забыли?
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