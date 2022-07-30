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Топ-5 смартфонів із
бездротовою зарядкою

Топ-5 смартфонів із бездротовою зарядкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 жов, 2023 23:20

Топ-5 смартфонів із бездротовою зарядкою

Пропонуємо до обговорення:
Бездротова зарядка — це ще одна зручність сучасного гаджета. Ти кладеш його — і він заряджається. Поки що це нововведення, яке притаманне дорогим гаджетам, але вже є з чого вибирати. Зробили вам добірку таких пристроїв з інтернет-магазину МТС.

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Топ-5 смартфонів із бездротовою зарядкою
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Модель OnePlus 10 Pro с 45ватт беспроводной зарядкой, Снапом 8ген - специально забыли?
Evpat
 
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