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Через війну скоротилась не лише кількість працездатного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 жов, 2023 21:52
Пропонуємо до обговорення:
Відбулися карколомні структурні зрушення: за видами діяльності, за статусом економічної активності, за територіями проживання, за доходами…
Дивися повний текст Через війну скоротилась не лише кількість працездатного населення, ринок праці змінився за всіма параметрами
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Додано: Нед 22 жов, 2023 21:52
За еду уже никто не хочет работать.
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