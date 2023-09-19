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Через війну скоротилась не
лише кількість працездатного...

Через війну скоротилась не лише кількість працездатного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2023 21:52

Через війну скоротилась не лише кількість працездатного...

Пропонуємо до обговорення:
Відбулися карколомні структурні зрушення: за видами діяльності, за статусом економічної активності, за територіями проживання, за доходами…

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Через війну скоротилась не лише кількість працездатного населення, ринок праці змінився за всіма параметрами
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2023 21:52

За еду уже никто не хочет работать.
alex7k
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Модератори: Ірина_, Модератор

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