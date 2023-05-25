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До неофіційно зайнятих осіб
пропонують застосовувати...

До неофіційно зайнятих осіб пропонують застосовувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 13:24

До неофіційно зайнятих осіб пропонують застосовувати...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10 166 щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності.

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До неофіційно зайнятих осіб пропонують застосовувати спецрежим оподаткування: деталі законопроєкту
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 13:35

R2 проблема их поймать. Когда то на таксистов целые облавы налоговиков были. Многие кто работает через службы возит людей на обычных авто без шашечек.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 15:52

А когда будут бороться с серыми и черными зп? Или им это не выгодно
capricorn_ol_82
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Модератори: Ірина_, Модератор

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