Корупція лишається одним із найбільш дратівливих для українців аспектів (окрім війни корупція фактично є топ-проблемою за версією українців).
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Більшість українців бачать позитивні зрушення у боротьбі з корупцією − КМІС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 жов, 2023 21:12
Більшість українців бачать позитивні зрушення у боротьбі...
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Дивися повний текст
Більшість українців бачать позитивні зрушення у боротьбі з корупцією − КМІС
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