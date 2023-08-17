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Більшість українців бачать
позитивні зрушення у боротьбі...

Більшість українців бачать позитивні зрушення у боротьбі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 21:12

Більшість українців бачать позитивні зрушення у боротьбі...

Пропонуємо до обговорення:
Корупція лишається одним із найбільш дратівливих для українців аспектів (окрім війни корупція фактично є топ-проблемою за версією українців).

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Більшість українців бачать позитивні зрушення у боротьбі з корупцією − КМІС
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 21:12

Скільки посаджено за корупцію чиновників?
alex7k
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