RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Оренда квартир у Чехії
подорожчала: ціни

Оренда квартир у Чехії подорожчала: ціни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 21:12

Оренда квартир у Чехії подорожчала: ціни

Пропонуємо до обговорення:
Середня орендна плата в Чехії помітно збільшилася, досягнувши позначки 293 крони за квадратний метр у третьому кварталі (зростання на 4,6% у квартальному обчисленні).

Дивися повний текст
Оренда квартир у Чехії подорожчала: ціни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99482
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 21:12

ну так....всі зрозуміли ціни в кронах.
vitoauto7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 15.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Tesla знизила ціни на Model 3 і Model Y в США
R2 » П'ят 06 жов, 2023 23:45
1 242
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 жов, 2023 23:45
linkov_panels
Заборона експорту дизелю з рф підняла ціни в Азії
R2 » П'ят 22 вер, 2023 22:19
1 216
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 вер, 2023 22:19
bodia1406
Скільки можна заробляти в Чехії і де платять найбільше
R2 » Нед 10 вер, 2023 15:14
1 455
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 вер, 2023 16:01
Дюрі-бачі

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5346)
27.10.2023 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.