Середня орендна плата в Чехії помітно збільшилася, досягнувши позначки 293 крони за квадратний метр у третьому кварталі (зростання на 4,6% у квартальному обчисленні).
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Оренда квартир у Чехії подорожчала: ціни
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Додано: П'ят 27 жов, 2023 21:12
Оренда квартир у Чехії подорожчала: ціни
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Оренда квартир у Чехії подорожчала: ціни
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