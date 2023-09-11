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Україна відкриє пункт пропуску
з Придністров'ям: названо...

Україна відкриє пункт пропуску з Придністров'ям: названо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 жов, 2023 02:09

Україна відкриє пункт пропуску з Придністров'ям: названо...

Пропонуємо до обговорення:
На залізничному пункті пропуску на придністровській ділянці молдавсько-українського кордону «Кучурган-Новосавицький» організують спільний митний та прикордонний контроль Молдови та України.

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Україна відкриє пункт пропуску з Придністров'ям: названо основну мету
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 жов, 2023 02:09

Тобто дозволимо платити митні збори у бюджет т.н. пмр, а вони будуть укріплювати ворожу армію, ну що тут сказати.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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