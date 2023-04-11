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Австралія розгортає у Європі літак-розвідник для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 жов, 2023 06:47
Пропонуємо до обговорення:
Австралія на запит Сполучених Штатів розмістить цього тижня у Німеччині авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення і наведення E-7A Wedgetail для допомоги Україні.
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