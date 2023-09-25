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Чи готова Україна до зими: в
Укренерго розповіли, чому...

Чи готова Україна до зими: в Укренерго розповіли, чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2023 15:47

Чи готова Україна до зими: в Укренерго розповіли, чому...

Пропонуємо до обговорення:
Зі зниженням температури буде зростати споживання електроенергії. Тож енергетики роблять усе, щоб Україна пройшла зиму максимально спокійно. Енергосистема України ще не відновлена повністю після обстрілів.

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Чи готова Україна до зими: в Укренерго розповіли, чому енергосистема відновлена не повністю
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2023 15:47

Для мене дивно чому люди мають опалюватися електроенергією ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2023 15:50

yama а чим опалюватися, якщо виходити документи на індивідуальне газове опалення дуже важко. Та й теплові насоси мають значно вищий ККД, ніж газ чи дрова.
Дюрі-бачі
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