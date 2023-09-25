|
|
|
Чи готова Україна до зими: в Укренерго розповіли, чому...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 лис, 2023 15:47
Пропонуємо до обговорення:
Зі зниженням температури буде зростати споживання електроенергії. Тож енергетики роблять усе, щоб Україна пройшла зиму максимально спокійно. Енергосистема України ще не відновлена повністю після обстрілів.
Дивися повний текст Чи готова Україна до зими: в Укренерго розповіли, чому енергосистема відновлена не повністю
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99491
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 05 лис, 2023 15:47
Для мене дивно чому люди мають опалюватися електроенергією ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4529
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8855 раз.
- Подякували: 1030 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 лис, 2023 15:50
yama а чим опалюватися, якщо виходити документи на індивідуальне газове опалення дуже важко. Та й теплові насоси мають значно вищий ККД, ніж газ чи дрова.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|