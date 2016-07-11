Стан освіти в Україні і не тільки

Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
nekefer написав:нормальное образование, задорное и патриотичное https://t.me/xydessa_premium/922990 Думаю имелась в виду щавелевая кислота. Но корреспондент проходил химию уже в современной школе и разницы не уловил.
там какая-то тетя в каментах написала что такое вещество применяется в косметологии, я погуглил, и вот https://eva.ua/pr338511/ с точки зрения маркетологов в одном флаконе вмещаются "высокие концентрации кислоты" и "щелочная вода в гранулах", а еще продукт является веганским хз как дальше с этим жить
Denik написав:Ви про якусь не ту Україну. Коли мій син вчився у дитячому садочку (звичайному державному) - виховательці вистачало грошей на відпустку в Єгипті.
В садочках зарплати ще менші, але і в учителів нижчі, ніж в касирів... От моя мама з 45 р. стажу, надбавками методиста, старшими вчителями, преміями за престиж і прочу лабуду має 14k в місяць, а початківець - вдвічі менше... Вчитель може більш-менш жити тільки якщо набере 100500 дітей для репетиторства, або має іншу оплачувану роботу (мама раніше торгувала автотоварами). Тільки от постійні реформи спрямовані на те, щоб вчитель все більше і більше працював і в нього не залишалось часу на заробляння грошей...
Я розумію, що в нас нема грошей як в Китаю, щоб заливати освіту і науку фінансуванням, але хоча б на рівень Казахстану треба виходити і виконувати таки прийняті постанови, зокрема № 822 ...
Дюрі-бачі написав:В садочках зарплати ще менші, але і в учителів нижчі, ніж в касирів... От моя мама з 45 р. стажу, надбавками методиста, старшими вчителями, преміями за престиж і прочу лабуду має 14k в місяць, а початківець - вдвічі менше... Вчитель може більш-менш жити тільки якщо набере 100500 дітей для репетиторства, або має іншу оплачувану роботу (мама раніше торгувала автотоварами). Тільки от постійні реформи спрямовані на те, щоб вчитель все більше і більше працював і в нього не залишалось часу на заробляння грошей...
Я розумію, що в нас нема грошей як в Китаю, щоб заливати освіту і науку фінансуванням, але хоча б на рівень Казахстану треба виходити і виконувати таки прийняті постанови, зокрема № 822
В моєї мами запитав з/п - трохи більше 20 тис. бо більше ставки, Пенсія 7+, судиться за 11 бо виходила в 50 років на дольову на 1 місяць не зрозуміло навіщо. Є приватні уроки. Тобто вчителі зі стажем років 20 - то є середній клас по факту.
Дюрі-бачі написав:В садочках зарплати ще менші, але і в учителів нижчі, ніж в касирів... От моя мама з 45 р. стажу, надбавками методиста, старшими вчителями, преміями за престиж і прочу лабуду має 14k в місяць, а початківець - вдвічі менше... Вчитель може більш-менш жити тільки якщо набере 100500 дітей для репетиторства, або має іншу оплачувану роботу (мама раніше торгувала автотоварами). Тільки от постійні реформи спрямовані на те, щоб вчитель все більше і більше працював і в нього не залишалось часу на заробляння грошей...
Я розумію, що в нас нема грошей як в Китаю, щоб заливати освіту і науку фінансуванням, але хоча б на рівень Казахстану треба виходити і виконувати таки прийняті постанови, зокрема № 822
В моєї мами запитав з/п - трохи більше 20 тис. бо більше ставки, Пенсія 7+, судиться за 11 бо виходила в 50 років на дольову на 1 місяць не зрозуміло навіщо. Є приватні уроки. Тобто вчителі зі стажем років 20 - то є середній клас по факту.
В малого в 11-му класі, на днях, чергова вчителька з математики звільнилася, не стала навіть до закінчення НР чекати. Дали на заміну якусь пенсіонерка.