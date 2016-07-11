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Стан освіти в Україні і не тільки
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06
это у меня одного проблемы с обновлением написанных форумчанами постов?
На форуме, после неоднократных обновлений, вижу крайний пост от Дюри-бачи в 10.42 сегодня 19 марта.
На станице "Ваши сообщения" вижу что есть пост акурта в 16.30.
Вчера была та-же фигня. Видел что есть пост ЛАДа, но на ветке его не было.
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:19
Був опонентом на захисті PhD в Казахстані. В них вимоги до дисертації як в нас до хорошої магістерської роботи...
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:29
Дюрі-бачі написав:
Був опонентом на захисті PhD в Казахстані. В них вимоги до дисертації як в нас до хорошої магістерської роботи...
тому й платять так, не дуже...
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Додано: Пон 02 вер, 2024 16:14
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Світовий банк виділить на українську освіту 415 млн доларів — Мінфін
Чи погоджуєтеся Ви з твердженням, що наступна галузь після військової, на якій не можна економити – це освіта?
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Ірина_
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Додано: Чет 12 вер, 2024 12:30
Олексій Гончаренко
Перше і найголовніше: в усі військові університети в Україні не те, що немає конкурсу — там НЕДОБІР.
Найголовніша причина — це тюрма. Уявіть собі 18 річного хлопця чи дівчину, які випускаються зі школи і добровільно захочуть піти в військовий університет, 5 років не виходити за межі, ходити строєм, мити казарми і навіть не мати можливість в пʼятницю просто піти випити пива з друзями.
В 18 років хочеться зовсім іншого від життя, ніж ходити на обід під звуки барабанів.
Чим зараз намагається привабити військова освіта? Форма, їжа та місце, де жити. Все за рахунок держави.
Це — смішно.
В 2024-му привабити молоду людину вступити до вашого Університету тим, що ви будете годувати її котлетою та пюре — не дуже вийде. А зробити так, щоб ТАЛАНОВИТА молода людина вступила - не можливо.
Що робити?
Два шляхи.
Перший — зміна самих університетів — більше свободи, менше затягів, можливість отримати ще й крім військової, цивільну освіту. Плюс більш активне міжнародне співробітництво — кожен студент військового університету має провчитись рік за кордоном за рахунок держави. Це збільшить попит на освіту та залучить більше талановитої молоді.
Другий — зміна підходів до присвоєння офіцерського звання.
Держава вкладає величезні кошти в державне замовлення. Після виходу з університетів студенти часто не можуть знайти роботу за спеціальністю і починають шукати роботу в обслуговуючих сферах. Саме через це у нас в країні фантастично якісні послуги. Смачна кава. Гарні послуги бʼюті індустрії та чудові офіціанти.
Але в контексті держави — нам варто «пренебречь» цими сферами і вкластись в сфери оборони, державного управління і так далі.
Уявімо — ви студент логістики. Закінчили університет. Роботу не можете знайти. І йдете на роботу в кафе — працювати бариста. Ваша заробітна плата в Києві — 20-22к грн. Не в Києві це буде 10-15к грн.
Молодший лейтенант в ЗСУ отримує (дивлячись від посади) в районі 25-26к грн. Це перший контракт і перша посада. Плюс різні виплати, пільги, оздоровчі, гроші на найм житла і можливість в майбутньому отримати житло. Плюс є велика карʼєрна драбина — якщо ви талановиті, то ви досить швидко пройдете шлях від молодшого лейтенанта до вищих офіцерських звань та посад, і пропорційно збільшується грошове забезпечення.
Але чомусь людина цивільна не обирає для себе варіант БУДУВАТИ карʼєру в армії, а обирає — готувати каву.
Тут комплексна проблема — але одна з головних — поріг входу. Вхід можливий лише, якщо є офіцерське звання. І ось тут наша система має стати пластичною. Якщо у вас є вища освіта і ви хочете приєднатись до ЗСУ і знайшли для себе посаду відповідну вашому фаху — ви маєте мати таку можливість через швидкі курси і присвоєння звання.
Таким чином ми зможемо «ловити» багато молодих спеціалістів, які не знають, що робити в житті і направляти їх в ЗСУ і отримувати від цього користь.
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Ірина_
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