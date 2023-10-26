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В Україні хочуть змінити формат фінансування субсидій:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 лис, 2023 20:25
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики пропонують, щоб в умовах воєнного стану в Україні, фінансування пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг відбувалося не тільки за допомогою бюджетних коштів.
Дивися повний текст В Україні хочуть змінити формат фінансування субсидій: деталі
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Додано: Вів 07 лис, 2023 20:26
всі забули причини виекнення субсидій-підняття цін.й безробіття під час розвау ССР.тоді щоби зупинити неоправдані ціни запустили пдв як щтраф на виновних в зростанню цін.війна не посинна ламати все це.просто весь кредит повинен бути оформлений на агресора.і повернення за його кошти від продаж напряму.гроші що повинна одержати держава агресор повинна йти напрму на погашення цих відшкодувань за наненсений ущерб
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tolja3334
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