|
|
Finance.ua: Банк заблокував картку: чому можна раптово...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 12 лис, 2023 05:23
Пропонуємо до обговорення:
І що робити, якщо банківську картку було заблоковано
«Мою картку заблокували. Що робити?» – такі звернення часто можна зустріти на форумі Finance.ua та у телеграм-каналі наших друзів «Картковий клуб». Сьогодні ми вирішили в окремому матеріалі спробувати систематизувати та виділити основні причини блокування карток.
Дивися повний текст Банк заблокував картку: чому можна раптово втратити доступ до своїх грошей
-
D2
-
-
- Повідомлень: 288
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|609
|142920
|
|
|22
|19710
|
|
|4
|2210
|