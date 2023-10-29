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Finance.ua: Банк заблокував
картку: чому можна раптово...

Finance.ua: Банк заблокував картку: чому можна раптово...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Нед 12 лис, 2023 05:23

Finance.ua: Банк заблокував картку: чому можна раптово...

Пропонуємо до обговорення:
І що робити, якщо банківську картку було заблоковано
«Мою картку заблокували. Що робити?» – такі звернення часто можна зустріти на форумі Finance.ua та у телеграм-каналі наших друзів «Картковий клуб». Сьогодні ми вирішили в окремому матеріалі спробувати систематизувати та виділити основні причини блокування карток.

Дивися повний текст Банк заблокував картку: чому можна раптово втратити доступ до своїх грошей
D2
 
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