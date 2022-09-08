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Finance.ua: Якою б могла
бути купюра в 1000 гривень

Finance.ua: Якою б могла бути купюра в 1000 гривень
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 01:18

Finance.ua: Якою б могла бути купюра в 1000 гривень

Пропонуємо до обговорення:
Реальність та фантазії
25 жовтня 2019 року гаманці українців поповнилися новою банкнотою номіналом у 1000 гривень. Сьогодні це найбільший номінал у вітчизняному обігу.

Дивися повний текст Якою б могла бути купюра в 1000 гривень
D2
 
Повідомлень: 289
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Модератори: Ірина_, Модератор

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