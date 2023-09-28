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Uklon представив новий тариф «Експрес» для таксі у...
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Додано: Чет 16 лис, 2023 22:33
Пропонуємо до обговорення:
Сервіс таксі Uklon впровадив новий тариф «Експрес» для киян. Ця послуга дозволяє викликати ліцензовані автомобілі, які мають право рухатись по спеціальних смугах громадського транспорту, зменшуючи час подорожі. Важливо, що на даху таксі повинна бути розпізнавальна шашка.
Дивися повний текст Uklon представив новий тариф «Експрес» для таксі у Києві: що зміниться
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Додано: Чет 16 лис, 2023 22:33
Вони і без додаткової плати так їздять та висаджують
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