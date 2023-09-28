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Uklon представив новий тариф
«Експрес» для таксі у...

Uklon представив новий тариф «Експрес» для таксі у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 22:33

Uklon представив новий тариф «Експрес» для таксі у...

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс таксі Uklon впровадив новий тариф «Експрес» для киян. Ця послуга дозволяє викликати ліцензовані автомобілі, які мають право рухатись по спеціальних смугах громадського транспорту, зменшуючи час подорожі. Важливо, що на даху таксі повинна бути розпізнавальна шашка.

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Uklon представив новий тариф «Експрес» для таксі у Києві: що зміниться
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 22:33

Вони і без додаткової плати так їздять та висаджують
novichok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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