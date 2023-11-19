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Чи скасують Україні «транспортний
безвіз»: у ЄС дали...

Чи скасують Україні «транспортний безвіз»: у ЄС дали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 01:55

Чи скасують Україні «транспортний безвіз»: у ЄС дали...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський союз не збирається скасовувати для України «транспортний безвіз», як цього вимагають польські перевізники.

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Чи скасують Україні «транспортний безвіз»: у ЄС дали відповідь
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 01:55

Для польских перевізників по напрямку в Україну теж діє безвіз ?
yama
 
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