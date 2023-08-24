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Українські міста витрачають
на благоустрій втричі...

Українські міста витрачають на благоустрій втричі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:18

Українські міста витрачають на благоустрій втричі...

Пропонуємо до обговорення:
21 місто сумарно спрямувало 3,8 млрд грн на потреби Сил оборони, тоді як на благоустрій витратили 12,8 млрд грн.

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Українські міста витрачають на благоустрій втричі більше, ніж на оборону — Forbes
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:19

А чому Києва та області нема?
В кличка та його команди індульгенція?
o_volvachev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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