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Банки знизили
ставки за іпотекою

Банки знизили ставки за іпотекою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:58

Банки знизили ставки за іпотекою

Пропонуємо до обговорення:
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у вересні знизилася до 7,7% порівняно з 8% у серпні.

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Банки знизили ставки за іпотекою
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:58

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Модератори: Ірина_, Модератор

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