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Black Friday від Sense Bank:
купуйте валюту за курсом 36,6

Black Friday від Sense Bank: купуйте валюту за курсом 36,6
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:00

Black Friday від Sense Bank: купуйте валюту за курсом 36,6

Пропонуємо до обговорення:
Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу і почнеться о 00:00, 24 листопада*.

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Black Friday від Sense Bank: купуйте валюту за курсом 36,6
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