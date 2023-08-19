Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу і почнеться о 00:00, 24 листопада*.
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Black Friday від Sense Bank: купуйте валюту за курсом 36,6
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Додано: Чет 23 лис, 2023 19:00
Black Friday від Sense Bank: купуйте валюту за курсом 36,6
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Black Friday від Sense Bank: купуйте валюту за курсом 36,6
Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:39
Re: Black Friday від Sense Bank: купуйте валюту за курсом 36
шо, апять нае...ли ? ато приложуху их скачал и катру якусь пытаюсь открыть
Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:03
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