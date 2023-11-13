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Новий голова АМКУ розповів,
як перевірятимуть бізнес

Новий голова АМКУ розповів, як перевірятимуть бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 12:01

Новий голова АМКУ розповів, як перевірятимуть бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет буде повідомляти бізнесу про проведення перевірки, цей процес не буде схожим на слідчі дії.

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Новий голова АМКУ розповів, як перевірятимуть бізнес
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 12:01

"вилучати необхідні документи, електронні носії та за потреби опломбовувати приміщення", а потім чекати коли бизнесмені повинні будуть прийти "домовлятися". Все як при дедусі чивокуні. І чому рейтинг зеленського катиться вниз, незрозуміло :)
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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